Zing MP3 是一款免费的音乐应用程序，具有许多出色的功能，可帮助您在移动设备上获得最佳的音乐体验。 Zing MP3为您带来丰富、高品质的在线音乐商店，音乐种类齐全，不断更新最热门的新内容，按专辑、视频、艺术家、排行榜类别、前100名和热门音乐主题排列。 Zing MP3是一项音乐流媒体服务，于2007年8月推出，目前包含2个版本：iOS、Android和Windows Phone平台上的网站和应用程序。智能手机上的 Zing MP3 应用程序是过去几年越南下载最频繁的应用程序之一。

网站： mp3.zing.vn

免责声明：WebCatalog 与“Zing MP3”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。