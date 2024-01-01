外拨电话跟踪软件 - 最热门应用

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iPlum 是面向商务专业人士的移动优先解决方案。它可以在您现有的智能手机上运行，​​无需更换运营商。您将获得一条具有通话、短信和电话系统功能的单独线路。它使用简单，并有企业安全控制支持。该平台为医疗保健专业人员提供 HIPAA 合规性，为金融和法律部门员工提供移动通信合规性。企业可以为其移动线路获得自动助理、分机、通话录音、转录、自动文本回复等高级功能。优势： • 具有语音网络模式的双呼叫可靠性 ‍iPlum 可以使用您的语音网络以运营商级可靠性路由呼叫，而无需依赖 VoIP 互联网数据，并且仍然将您的 iPlum 号码显示为来电显示，或者您可以使用 Wi-Fi 切换到默认数据网络Fi/3G...