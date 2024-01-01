在线声誉管理软件 - 最热门应用

GatherUp

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GatherUp 是针对多地点企业和机构的声誉管理平台。我们将客户的声音转化为客户忠诚度。 GatherUp 是一个平台，可扩展声誉管理的各个方面，从倾听客户意见到了解客户再到与客户互动，以便您可以改善多个企业的客户体验。我们帮助您收集客户反馈和见解，从而提高您的声誉/业务，以便您可以：1) 改善客户体验 2) 吸引新客户 3) 留住现有客户 我们采用自动化和组织方式，因此您可以在规模——跨多个地点或企业。收集从第一方到第三方评论、NPS 分数和调查的客户反馈 - 评论和反馈生成和监控 - 自动化和集成 分析客户反馈以获得可行的见解 - 情绪分析 - 人工智能辅助的智能见解 - 根据主题组织和...