在线声誉管理软件 - 最热门应用
在线声誉管理软件允许公司监控用户的在线评论并通过在线评论平台推广积极的体验。希望通过积极的在线用户评论来推广其品牌的公司将使用在线声誉管理软件来捕获负面体验。这些产品还为用户提供了通过电子邮件或广告活动提交新评论的机制。这些产品提供了营销团队用来汇总和解释公司在线声誉的平台。团队通常会利用平台提供的数字表单来开展电子邮件活动并利用新评论。许多产品还拥有监控工具来发现社交媒体上用户的讨论和帖子。这些产品与社交媒体监控软件的不同之处在于，它们旨在收集在线评论，但可以包含社交媒体功能。存在混乱，但与产品审查软件几乎没有交叉。这些工具在电子商务网站上托管客户评论，并且几乎不提供监控或管理功能。
提交新应用
HighLevel
gohighlevel.com
增长最快的数字营销机构白标平台。 CRM、电子邮件、2 向短信、漏斗生成器等等！
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Kenect
kenect.com
随时随地与客户互动 - 通过手机发短信。将您的销售线索加倍、生成在线评论、捕获付款并开始视频聊天对话，所有这些都通过短信进行。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
Debutify
debutify.com
用更少的时间、更少的精力获得更多的评论。 Debutify Reviews 简化了客户评论的请求、收集和管理，因此您可以更快地获得更多评论。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是一家在线声誉管理和隐私公司，提供软件和服务，包括：负面 Google 结果、个人品牌、私人信息保护、暗网扫描等。
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社交媒体管理平台通过内置工具创建和自定义内容，将其安排到多个社交媒体页面，投放广告并获得业务成果。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 应用程序审核管理和 ASO 工具。分析反馈、管理评级和回复评论，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下载量。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 通过在简单的界面中提供可操作的见解，促进了世界上最受欢迎的应用程序和游戏的增长。 → 免费试用我们！
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Text Request
textrequest.com
激发客户参与度 该商务消息传递平台可让您直接在计算机上使用办公室电话号码发送短信，这样您就可以真正得到回复。
Broadly
broadly.com
在线声誉和客户体验软件可帮助您制定在线营销策略，从而推动客户推荐、潜在客户、评论和收入。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜索成功的一体化平台 · 借助 BrightLocal 提升排名、提高声誉并在本地搜索中脱颖而出。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集评论、故事、社交媒体提要、照片并将其嵌入任何网站的最佳 UGC 平台。自动地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
NiceJob
nicejob.com
获得更多评论并建立声誉的最简单方法。创造社交媒体热度，改善您的搜索引擎优化并赢得更多销售。
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
Appbot
appbot.co
应用程序审核和评级工具可提升您的整体客户体验。 该平台适合认真对待评论和评级的公司。 Appbot 提供世界一流的评论和评级监控、回复和分析。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个现代化的、DMS 集成的自动化通信平台，可以轻松地与客户建立联系并转化为客户。推动经销商的服务绩效进入快车道。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的销售点系统和支付处理软件专为您的工作方式而设计。您会得到真正关心您的人的 24/7/365 的支持。
Famepilot
famepilot.com
Famepilot 是一个由 AI/ML 驱动的云平台，供企业和品牌监控和管理所有在线（搜索、列表、社交、评论网站和在线调查）和线下（本地调查、信息亭、平板电脑上）的客户反馈和纸质表格）渠道。任何规模的企业（从 1 个地点到 10,000 多个地点）都可以利用该平台来提升其客户体验、参与度和声誉。我们收集实时评级和评论，并使用基于人工智能的推荐引擎将其转化为企业可操作的见解。我们相信倾听客户的声音是任何企业取得成功的最基本的活动。 Famepilot 通过在交易后询问客户反馈并帮助企业及时响应来关闭销售周期。 Famepilot 将评论转化为收入。 Famepilot 是在线声誉领域一家战略性...
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到...
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX 确保您最近的营业地点可见，从而推动从发现到购买等过程中的参与度。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 为多地点品牌提供大规模监控、分析和改善客户体验所需的本地见解和工具。
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews 是一款创新且经济实惠的在线评论管理软件，您可以通过我们易于使用的仪表板请求、回复、显示和分享评论。您还可以创建自动包含在线评论的自定义数字标牌，以及为您的网站动态生成内容的奖励调查。
Ratingful
ratingful.com
通过Ratingful 提高您的在线声誉并获得更多5 星级Google 评论。我们的平台简化了请求客户评论、保护您的评级、突出显示您的热门评论以及监控您的数字声誉的流程。您还可以在不离开我们的平台的情况下回复 Google 和 Facebook 评论，并防止公开展示负面反馈。立即加入Ratingful，吸引更多客户加入您的业务。
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
一个简单的平台来管理您的所有客户评论。我们易于使用的平台可自动执行在线评论管理，从而提高客户满意度。轻松有效地获得更多客户评论、在线找到客户、吸引新客户。为机构和企业轻松扩展和贴上白标。管理客户评论所需的一切都集中在一处！通过我们易于使用的平台享受自动评论获取、管理和广播。抓取您的评论可帮助您更轻松地获得更多评论。抓取您的评论，让客户留下评论变得简单 对于您的客户来说，留下评论永远不应该是一件苦差事。对我们来说，事实并非如此。使用自动渠道通过电子邮件、短信无缝请求评论。这对您来说很容易，对您的客户来说更容易。白标我们的解决方案并管理无限位置我们为代理机构、SEO 和批量用户提供完全的灵活性，因...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp 是针对多地点企业和机构的声誉管理平台。我们将客户的声音转化为客户忠诚度。 GatherUp 是一个平台，可扩展声誉管理的各个方面，从倾听客户意见到了解客户再到与客户互动，以便您可以改善多个企业的客户体验。我们帮助您收集客户反馈和见解，从而提高您的声誉/业务，以便您可以：1) 改善客户体验 2) 吸引新客户 3) 留住现有客户 我们采用自动化和组织方式，因此您可以在规模——跨多个地点或企业。收集从第一方到第三方评论、NPS 分数和调查的客户反馈 - 评论和反馈生成和监控 - 自动化和集成 分析客户反馈以获得可行的见解 - 情绪分析 - 人工智能辅助的智能见解 - 根据主题组织和...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly 是一个人工智能驱动的平台，通过监控、分析和响应评论和社交媒体来处理在线声誉，方法是仅在一个仪表板上创建和安排交互式帖子。其全新功能通用二维码是一个减少组织和客户手动工作的界面。通过扫描二维码，人们可以查看菜单、给予评论和评分、付款、关注社交媒体平台、填写联系方式以备将来参考等。