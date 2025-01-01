替代项 - SugarWOD

Everfit
everfit.io
Everfit是一款帮助个人教练和健身教练创建和监控客户训练计划的应用，支持营养跟踪和在线沟通。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款帮助用户寻找沙龙、SPA和健身专业人士的应用，支持在线预约、评论和服务管理。
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me 是一个健身教练和客户沟通的平台，提供定制的教练服务、进度跟踪和营养支持，助力健身行业业务发展。
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach是一款为私人教练设计的应用程序，提供个性化锻炼计划、实时沟通和进度跟踪功能，帮助教练管理客户和提升业务。
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business应用程序帮助健身、健康和美容业务简化管理，处理预订、客户互动和员工活动，提高运营效率。
Wodify
wodify.com
Wodify是一款综合管理软件，帮助健身房和健身中心管理会员、排课、出勤及其他运营任务。
Fitr
fitr.training
Fitr 是全球个人训练平台，支持教练提供在线培训服务，包括项目交付、销售和客户管理。
WeStrive
westrive.com
WeStrive是个人训练软件，提供程序构建、客户管理、进度追踪和营养工具，帮助培训师提高效率。
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach是一款个人训练软件，让教练创建和分配锻炼计划，客户记录训练进度，提供详尽的分析和支持。
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub是一个为个人教练和营养师提供客户管理、锻炼与营养计划制定的应用，支持多种功能以提升客户参与度和业务增长。
RYPT
rypt.app
RYPT是一款运动 coaching 平台，帮助教练管理个性化训练计划、运动员监测与沟通，集中运动员数据以提高管理效率和表现。
Hubfit
hubfit.io
Hubfit是一个综合平台，帮助在线私人教练轻松管理客户，包括创建锻炼计划、饮食方案和跟踪进度。
TeamUp
goteamup.com
TeamUp 是一款适用于健身工作室、健身房和教练的管理软件，方便用户管理线下、在线和点播服务，提升客户体验。
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit是一个健身与健康管理应用，帮助用户跟踪锻炼、饮食及设定目标，提供个性化健身计划和整体健康数据视图。
PT Distinction
ptdistinction.com
PT Distinction是一款个人培训应用，帮助培训师管理锻炼计划、跟踪客户进度，并提供沟通工具与品牌自定义功能。
StrengthPortal
strengthportal.com
StrengthPortal是一个个人培训平台，帮助培训师创建锻炼计划，管理客户进度，提供可视化指导并简化业务管理。
AppToFit
apptofit.com
AppToFit应用自动化客户跟进和支付提醒，同时提供会员到期提醒，支持生物识别功能以限制未经授权的用户访问。
Cocast.fit
cocast.fit
Cocast.fit是一个个人教练技术平台，为教练、健身房和健身工作室提供管理、客户跟踪和定制训练项目的工具。
PTminder
ptminder.com
PTminder是一款为个人教练设计的应用程序，提供客户管理、调度、锻炼计划和营养规划等功能，简化业务管理。
ONI Workout
oniworkout.co.nz
ONI锻炼应用程序帮助用户制定、分享和跟踪锻炼计划，支持实现健身目标并跟踪进展，适合各类用户。
Omnify
getomnify.com
Omnify是一款云端调度与预订解决方案，适用于各种规模企业，提供员工管理、在线支付、客户关系管理等功能。
ClubReady
clubready.club
ClubReady是一款健身俱乐部管理软件，提供会员管理、计费、排班等功能，帮助企业提升运营效率和会员参与度。
FitSW
fitsw.com
FitSW是一款健身管理应用，帮助培训师跟踪客户的健身进度、制定锻炼计划和管理客户关系。
Gymvio
gymvio.com
Gymvio是一款为私人教练设计的客户管理应用，可以制定锻炼计划、饮食方案、跟踪进度，安排预约等功能。
AthletaDesk
athletadesk.com
田径运动是一款针对教练和培训师的业务管理软件，提供客户管理、调度、计费和营销功能，支持多设备访问。
CoachMePlus
coachmeplus.com
CoachMePlus是一个运动员管理系统，用于跟踪运动员表现，帮助教练集中管理数据，优化训练和减少伤害。
Fit Ferret
fitferret.com
FIT雪貂是一款在线个人培训软件，帮助用户远程锻炼、制定饮食计划、监控进度并设定新目标。
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd是一个健身平台，帮助教练创建个性化锻炼和饮食计划，管理客户关系，并跟踪健身进度，适合所有健身水平的用户。
BridgeTracker
bridgeathletic.com
BridgeTracker是一款运动培训工具，帮助用户监测和分析训练进度，以调整个性化的训练计划并实现健身目标。
Trainin
trainin.com
Trainin是一款为体育企业提供一体化管理软件的应用，适用于个人训练、健身、瑜伽和拳击等行业，支持行政、计划和联系自动化。