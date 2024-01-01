Pyramid 是一级企业级分析操作系统，可从单用户自助分析扩展到千用户集中部署，涵盖简单但有效的数据可视化到高级机器学习功能。不可知的分析操作系统具有适用于任何设备和操作系统的通用客户端。它可以安装在大多数平台上（本地或云端），并且可以针对最流行的数据堆栈进行操作。金字塔允许用户和组织平衡自助服务生产力和治理。它是一个自适应分析平台，可根据用户需求和技能提供不同的功能和体验，同时将内容作为共享资源进行管理。它旨在支持组织的整个决策工作流程，并为每个人提供进行自助分析的工具。重要的是，分析操作系统解决了“最后一英里问题”，缩小了组织规定的分析策略与实际分析实施之间的差距。 Pyramid 具有六个不同的分析模块（模型、制定、发现、说明、呈现和发布）以及管理控制台和内容管理系统，可在整个分析工作流程中提供真正通用的分析体验。

目录 :

网站： pyramidanalytics.com

免责声明：WebCatalog 与“Pyramid Analytics”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。