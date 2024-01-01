Savant Labs

Savant 是一个云原生无代码平台，可通过拖放工作流程自动化端到端分析流程。它为分析师提供了数百个点击式连接器来访问来自业务应用程序、电子表格和数据平台的数据，拖放小部件来清理、准备、混合、转换和分析数据，并为每个人提供全面的生成人工智能功能。分析工作流程的步骤。洞察可以直接自动化到业务应用程序、BI 仪表板、通信应用程序和数据库中。 Savant 还拥有最先进的自动化功能，可以根据外部系统的时间表或事件和触发器来自动化工作流程，从而提高对业务利益相关者的洞察力，以便及时采取业务行动。

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