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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

通过内置分析将您的客户变成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可让您将高级 BI 和分析嵌入到您的应用程序中。它是一个完整的商业智能解决方案，允许任何人创建美观、先进的仪表板。它配备了完整的数据集成平台，可以应对最严峻的数据准备挑战。从原始数据源到完全交互式仪表板，Bold BI 在创纪录的时间内弥合了数据和可操作见解之间的差距。该平台提供与 130 多种最常见数据源的集成，包括 Azure SQL 数据仓库、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及通过 REST API 对任何数据源的通用访问。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaScript SDK 轻松嵌入分析。 • 从入门到成品的端到端支持。 • 现代数据架构——没有专有的多维数据集。 • 针对所有主要框架进行调整的强大SDK。 • 随处部署。 • OAuth2 和OpenID 的单点登录体验。 • 可扩展、无意外的许可。 • 拖放式设计功能。 • 在仪表板上进行实时协作。 • 与Office 365 和Active Directory 集成。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。将其数据可视化专业知识引入简化但全面的 Bold BI 解决方案是满足开发人员社区需求的下一步。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供帮助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称

目录:

Business
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