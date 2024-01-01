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Knowi 是一个专为当今现代数据而构建的现代商业智能平台，使各种规模的企业能够大大缩短从原始数据到预见到行动的距离。通过与几乎任何数据源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基于文件和 API 的本机集成），Knowi 消除了对 ETL、ODBC 驱动程序或替代解决方案所需的数据转换过程的需要。数据工程师可以加入结构化和非结构化数据源来创建混合数据集并立即可视化结果、应用机器学习算法、将结果嵌入数据应用程序、与业务用户共享仪表板或触发其他下游应用程序或通知系统的操作。

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Business
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