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MindBehind 是一个对话式人工智能管理平台，帮助非技术团队在单一平台上构建、启动和发展他们的聊天机器人和虚拟助手。 MindBehind 为各种规模和不同行业的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易于使用的解决方案，帮助改善客户体验。使用 MindBehind 构建的聊天机器人或虚拟助手可以添加到网站、移动应用程序、社交媒体界面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），以及很快就会添加到智能助手（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。

目录:

Business
机器人平台软件

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