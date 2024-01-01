Floatbot 是一个基于 SaaS 的“无代码”、端到端“生成式 AI”驱动的对话式 AI 平台，可帮助金融科技公司和企业通过 AI 驱动的聊天机器人和语音机器人实现客户支持自动化、增强客户体验和数字化引导。其 DIY“无代码”平台允许使用先进的工作流程构建器和对话式人工智能工具构建混合机器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上获得了 10 个类别的 Emerge50 奖。 Floatbot 稳居 SaaS 类别前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作为印度银行和金融服务的创新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 Floatbot 中开发的机器人可以在门户网站、移动应用程序（iOS 和 Android）、Facebook Messenger、Slack、Skype、Telegram、Amazon Alexa、Google Assistant、Google Home、Whatsapp 中启动。 Floatbot 还支持语音机器人的语音转文本和文本转语音。 Floatbot 与 Voicebot 联络中心集成。 Floatbot 是混合平台，是全球为数不多的几个可以在数小时内开发全渠道聊天机器人和语音机器人的平台之一，其中金融科技或银行可以开发多个机器人，通过聊天和语音渠道与客户互动或交谈，他们旅程的不同阶段[客户支持、潜在客户验证、KYC 验证、兑换忠诚度积分、付款提醒、反馈循环、交叉销售/追加销售产品等]。 Floatbot 允许用户在语音和聊天频道之间无缝切换，并且仍然保留过去的会话和上下文。

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网站： floatbot.ai

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