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Ideta 提供了一个无代码平台，允许公司通过 API 在网页、社交媒体、即时通讯应用程序等众多通信渠道上轻松创建对话助手。该解决方案使所有人都能创建聊天机器人并使用人工智能。 IDEATA 的服务 * 无代码聊天机器人构建平台 * 社区管理工具 * 团队为您服务，打造您的对话助理 * 为期 5 天的培训课程，内容涉及对话主题和创建您的第一个机器人 IDATA 的附加值 Ideta 的平台是唯一一个在 SaaS（或本地）中具有协作性、多 NLP、可扩展性的平台，允许您创建个性化、互联、多渠道且可访问的聊天机器人。 IDATA 的参考资料 * 大型客户如ESCP商学院、Alinéa、Biogroupe、Rennes Métropole、Orange Océan、BIC、Brandt group…… * 需要以对话形式调整和自动化其服务的中小企业 根据 Salesforce 和 Gartner 的数据，77% 的消费者认为聊天机器人将在未来 5 年内改变他们对企业的期望，到 2021 年，50% 的企业在聊天机器人上的支出将超过开发移动应用程序的支出。

目录:

Productivity
机器人平台软件

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