对于分布式技术和研发团队来说，很难让所有工程师、产品团队和业务利益相关者达成共识。为了解决这个问题，DemoHop 支持在线展示活动，在短短几个小时内将员工和他们的想法聚集在一起。我们有一些大公司使用 DemoHop 将员工聚集在一起并促进协作。现实情况是，Teams 或 Zoom 等日常会议工具并不擅长帮助人们互相会面、识别专家或传播想法。 DemoHop 使世界上最重要的技术团队能够 1) 最大限度地提高技术投资投资回报率，2) 传播创新和最佳实践，以及 3) 激励员工。为此，DemoHop 的魔力在于与会者选择自己的冒险模式，让人们可以将时间花在对他们最重要的主题上。这与与会者建立了高度互动的协作，使 DemoHop 获得了高达 80 的 NPS！ DemoHop 活动易于设置，可扩展到数百或数千名员工，并且专为具有所有预期安全和报告功能的企业而构建。最重要的是，DemoHop 不仅仅是四分之一的事情，而且它成为技术团队文化的重要组成部分，也是每个人全年的宝贵资源。

目录 : Business 视频会议软件

网站： demohop.com

免责声明：WebCatalog 与“DemoHop”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。