会议管理软件 - 最热门应用

会议管理软件有助于组织和举行团队会议，以确保会议高效且专注。用户利用这些工具来有效地安排会议，通常与日历软件集成以确保可见性。这些解决方案还提供议程创建、会议记录和共识跟踪等功能，以提高会议效率。某些软件包括针对会议期间决定的行动项目的基本任务管理功能。 虽然大多数会议管理工具都是多功能的，可用于各种类型的会议，但有些工具是专门为特殊会议设计的，例如 scrums、回顾、一对一和研讨会。此外，某些董事会管理软件包含会议管理功能，但专为涉及最高管理层、董事会成员和委员会的会议而定制。
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Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虚拟联合办公可帮助您完成工作。立即创建一个免费帐户。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Read
read.ai
借助人工智能，通过自动会议摘要、视频亮点和建议，使会议更加有效和高效。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一个一体化的绩效管理平台。 OKR 和目标、绩效评估、反馈、1:1 会议、参与度调查。现在演示。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款人工智能驱动的记事本，可供您记录、转录和总结您的会议，以便在 Zoom 等所有网络会议平台上生成议程。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前称为 Soapbox）可帮助管理者更好地进行一对一、团队会议和讨论。制定议程、管理会议、设定目标并获取反馈——一切尽在一个地方。
Sembly
sembly.ai
Sembly 记录、转录并生成带有会议纪要的智能会议摘要。适用于 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪称最聪明的AI团队助手！
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Boardable
boardable.com
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 优化团队的日历，为每个人的一天创造更多时间。这是一种新的工作方式，为我们提供了灵活性和专注力。免费开始。
Claap
claap.io
减少会议。多做事。 录制屏幕的快速视频，获取上下文反馈并做出决定。协调混合团队的现代方式。
Navigator
navigator.com
远程会议的所有内容都集中在一处：议程、笔记、行动项目和视频会议链接。
Dive
letsdive.io
您的会议由人工智能自动驾驶。 准备好使用 Dive 的 AI 助手来搞定会议：自动笔记、无缝总结和行动项目变得简单。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Parabol
parabol.co
Parabol 是敏捷会议的副驾驶，可帮助团队以更少的前期会议准备工作进行沟通、反思和取得进展。
Loopin
loopinhq.com
与您的生产力助理见面。 Loopin 将您的日历转变为协作工作空间。让您的会议具有可操作性、自动更新状态并规划高效的工作日。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一个以人为本的平台，帮助公司通过签到、OKR、KPI 和行动项目来增强其团队的能力，所有这些都与综合会议工具相关。它允许经理与员工进行交流，提供专门的空间来分享进度和讨论员工发展，并将 OKR 融入到团队所做的一切中，以协调整个公司的战略。 Hirebook 的战略产品对于任何寻求提高参与度的组织来说都是一个成功的组合。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易于使用且安全的治理软件，其定价适合任何组织，包括先进的合同管理、100% 无纸化董事会会议管理、轻松的实体管理、无缝集成的电子签名提供商和内置虚拟数据室(VDR) - 合而为一。 ContractZen 的使命是帮助组织每天为尽职调查做好准备，为全球数百万中小型企业和非营利组织带来现代治理。我们让高管、投资者和董事会安心无忧。这就是为什么我们的名字是 ContractZen。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
来自您信任的品牌为您的董事会提供支持的软件。 Nasdaq Boardvantage 帮助董事、委员会和领导团队更好地准备、参与和协调协作和决策流程。此外，我们的董事会门户使公司秘书和管理人员能够比以往更轻松地管理会议、制定议程和分发材料。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox 是一款参与度和绩效软件，可让您通过使用反馈见解和绩效工具指导经理来提高参与度和保留率。
Adam.ai
adam.ai
一体化会议管理。 adam.ai 是一款智能一体式会议管理平台，可在会议之前、期间和之后捕获、管理和共享知识，将内容转化为有价值的资产，并推动成功的业务成果。
Retrium
retrium.com
Retrium 使敏捷团队能够进行有效的对话、发现新的见解并制定行动计划。
Avoma
avoma.com
即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案
Laxis
laxis.com
从每次客户对话中获取最大价值 Laaxis AI 会议助手通过以最小的努力自动捕获和提取每次客户交互中的关键见解，为收入团队提供支持。
Sprint Boards
sprintboards.io
面向敏捷开发人员的复古板。 只需几秒钟即可创建在线回顾冲刺板，并开始与您的团队协作，无论他们身在何处。 体验我们现代数字工具的强大功能和灵活性，让您的回顾变得轻松。
EasyRetro
easyretro.io
通过有趣的 Sprint 回顾来改进 🔥 与您的远程团队协作，使用简单、直观且美观的工具更好地完成工作
Easynote
easynote.com
Easynote 是工作和协作软件，任何人、任何地方都可以管理他们的日常工作。由于其独特的网格系统，它对于任何行业或企业来说都是简单且非常可扩展的。无论您是否需要在时间轴或网格中敏捷地工作，Easynote 都是您的正确选择。所以是时候告别 Monday.com、Asana、Clickup、Trello、TeamGantt 等了。使用 50 多个预定义模板可在几秒钟内开始使用。与您的团队一起管理小型项目或大型企业项目！使用我们独特的仪表板可以在一个地方立即概览您的所有项目。 Easynote 提供 7 天试用期，无需信用卡。
GoRetro
goretro.ai
让每一次冲刺都有影响力、高效且有趣。 利用 GoRetro 的数据驱动且引人入胜的回顾会议、冲刺计划活动和冲刺监控工具，提升您的敏捷冲刺交付水平。
Circleback
circleback.ai
轻松记录、总结和搜索您的会议。 自动会议记录、后续电子邮件和语义搜索。今天免费开始。
Aster
asterapp.co
Aster 允许您在会议期间平均做出 3 倍以上的决策，同时减少会议所花费的时间。
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation 为世界提供了一个简单而智能的会议记录解决方案，该解决方案基于语音识别和其他人工智能概念和技术。
Retime
retime.so
Retime 是一款生产力工具，可通过在一个地方管理日历、创建议程、记笔记和创建任务来帮助您简化会议。借助 Retime，您可以轻松安排会议并设置议程、在会议期间做笔记以及在会议结束后创建任务。这有助于缩短会议时间、提高会议效率，让您能够最大限度地利用时间并完成更多工作。
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes 允许您将会议议程附加到您的 Google 会议中。通过使用一体化会议管理软件，让低效的会议成为过去，该软件允许您创建议程、查看会议纪要 - 所有这些都来自您的日历活动。您是否担心即将召开的会议，因为您知道这会毫无成效？使用我们的“请求议程”功能礼貌地向会议组织者表明您希望会议取得成果。增强您的 Google 日历功能 - 节省时间，减少会议疲劳，并被同事视为“生产力冠军”。
PixelMixer
pixelmixer.com
您的组织已经在使用视频 -> 现在将其转化为知识。 PixelMixer 会自动转录您的会议，检测感兴趣的部分，并通知其他人他们错过了哪些内容。 - 发现整个组织中发生的相关对话。 - 关键字提醒将合适的人拉入讨论。 - 将视频转化为知识和变革动力。 - 在不间断的 Zoom 和 Slack 世界中保持最新状态。 - 识别趋势并培养思想领袖。使您的团队能够使用 PixelMixer 创建和分享自助服务知识。
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails 的创建是为了提高您的沟通技巧和效率。通过系统且有目的地使用 OurSails，您可以收集和利用互动中的信息，以改善生活中的协调和协作。它也是组织思想和规划未来沟通的工具，目的是让您的沟通更加有效，让其他人更容易注意到。在 OurSails，我们重视每一位客户对我们的信任，我们会提供一个满足他们在可用性、稳定性和安全性方面需求的平台。我们的专业工程团队不断努力增强用户体验并消除有时可能发生的任何令人讨厌的错误。
Meeedly
meeedly.com
Meeedly 是一个完整的会议管理应用程序，提供从安排会议到管理团队会议的工具。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基于网络的尖端软件套件，彻底改变了敏捷性和组织清晰度。它不仅仅是另一个工具，而且是对未来工作的一瞥。体验专为当代人员、项目和会议管理精心打造的敏捷软件的强大功能。借助 GlassFrog 平台，每位员工都可以掌握世界一流管理人员的技能。我们的人工智能顾问根据您公司的背景、政策和目标量身定制，提供宝贵的指导。我们通过以下方式为组织赋能： 明确角色和责任：GlassFrog 允许组织定义和记录角色、责任和领域，明确谁负责什么以及谁做出哪些决策。可视化组织结构：GlassFrog 提供了组织圈子和角色的可视化表示，使您可以轻松理解组织不同部分之间的层次结构和关系。促进协作和...
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro 为分布式团队带来最佳的复古体验。它可以进行诚实有效的讨论，帮助您的团队发现重要的问题，并采取行动不断改进。主要功能： - 通过美丽的图像和经过验证的敏捷复古模板让您的回顾保持新鲜感 - 独特的破冰功能，使回顾变得有趣且引人入胜 - 通过表情符号反应和私人投票找到对您的团队重要的内容 - 为小型或大型团队扩展您的回顾使用单页面视图或选项卡布局 - 操作跟踪
Tervene
tervene.com
Tervene 通过管理实践数字化与专业辅导相结合，实现卓越运营。 Tervene 将 6 种管理工具结合在一个解决方案中，支持工厂车间的知识管理、流程验证、操作控制、沟通和问题解决。我们为北美和欧洲的工厂提供服务，其中包括玛氏箭牌、赛峰、西门子、通用动力和安赛乐米塔尔等制造业领军企业。使用 Tervene，这些制造商将其管理系统数字化，通过遵守最佳实践来促进高效的管理行为。
Topicflow
topicflow.com
Topicflow 利用人工智能和基于证据的实践来实时评估绩效并持续改进绩效，而无需在传统的绩效审查上浪费时间。
Connect4
connect4.app
客户会议平台。客户关系蓬勃发展的地方。准备、见面、行动。利用 Connect4 简单的会议准备、交付和问责工具促进客户关系。以客户为中心的公司知道与客户交谈的好处 - 将一次性会议转变为客户可操作的互联体验，同时建立对团队交付的信任并增加经常性收入。欲了解有关 Connect4 的更多信息，请访问 https://www.connect4.app/
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro 是一款安全、企业级在线敏捷回顾和团队健康检查工具，适用于同地办公、远程和混合团队。它是一个直观的工具，具有指导回顾技术，使您的回顾每次都值得。 TeamRetro 可让您运行富有洞察力的运行状况检查，捕获基于团队的反馈，为数据驱动的操作提供信息。 TeamRetro 与您现有的工作流程集成，以提升您的产品和团队的持续改进。
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings 是一款云协作工具，适合所有厌倦了无效和低效会议的人。借助我们的会议工具，只需单击一下即可让您的会议变得更加高效、井井有条。与您的团队共享议程、分配任务并确保每个人都拥有正确的信息。我们称这次会议为“简单”会议。计划 - 让每个人都做好富有成效的会议的准备 设置议程并与您的团队共享，以确保每个人都掌握相关信息。与会者会在会议开始前在收件箱中获取汇总信息，并可以添加自己的议程项目和附件。 DO - 轻松地做 好吧，开会时间到了！实时记笔记、添加决策并分配操作。负责某项操作的人员会收到即时通知，并将个人待办事项列表发送到他们的收件箱。事不宜迟，您已经领先一步了。会...
Beenote
beenote.io
Beenote 是第一个针对董事会、高管和团队的治理会议管理解决方案。 Beenote 是一个简单、易用且高效的工具。从会议流程的开始到结束，Beenote 通过规划、召开和跟进（任务、决策）会议来帮助团队组织有效的会议。借助 Beenote，您可以在协作模式下快速规划议程，并且通过 Microsoft 365 或 Google 集成，您的会议将完全集成到您的日历中。与 Microsoft Teams 集成还允许您充分利用其视频会议工具的全部功能，并使用 Beenote 记录远程会议。在会议期间，您可以实时记录协作笔记。您还可以在会议中记录决策和分配任务，并在一次会议到下一次会议之间或在仪表板...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany 是瑞士领先的会议管理解决方案，旨在满足董事会、董事会委员会和执行会议的独特需求。 Sherpany 深受欧洲顶级公司的信赖，将会议效率提高了 45%，简化了整个流程——从会议准备到分发数字签名的会议纪要和行动项目。我们优先考虑安全性和合规性，拥有经过 FINMA 批准和 ISO270001 认证的强大解决方案，可集中并确保对您的数据进行适当的访问控制。除了可通过网络浏览器访问的基于网络的 Sherpany 平台之外，我们还提供适用于 iOS、Windows 和 Android 的本机应用程序，以便跨不同设备方便地访问我们的会议管理解决方案。我们基于 SaaS 的软件，加上我们...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷团队的会议主持人，通过人工智能辅助回顾、每日站立会议和规划扑克评估会议提供效率、协作和速度。它通过异步或同步会话适用于远程或混合团队。所有提供的服务都与协作和跟踪工具无缝集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。我们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私有工作空间中提供了一组包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每个功能，包括项目管理、CRM、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
DemoHop
demohop.com
对于分布式技术和研发团队来说，很难让所有工程师、产品团队和业务利益相关者达成共识。为了解决这个问题，DemoHop 支持在线展示活动，在短短几个小时内将员工和他们的想法聚集在一起。我们有一些大公司使用 DemoHop 将员工聚集在一起并促进协作。现实情况是，Teams 或 Zoom 等日常会议工具并不擅长帮助人们互相会面、识别专家或传播想法。 DemoHop 使世界上最重要的技术团队能够 1) 最大限度地提高技术投资投资回报率，2) 传播创新和最佳实践，以及 3) 激励员工。为此，DemoHop 的魔力在于与会者选择自己的冒险模式，让人们可以将时间花在对他们最重要的主题上。这与与会者建立了高度...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来让您的会议变得有趣。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明确—...