Yalla
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您无需为 10 个不同的应用程序付费，然后尝试让它们协同工作。 Yalla 是由热衷于团队合作的人们构建的最简单易用的团队管理和协作软件。 Yalla 通过最大程度地减少遗漏的内容，帮助不断壮大的团队（无论是远程团队还是本地团队）将一切保持在一起。它具有任务和项目协作、团队聊天、集中讨论、轻松的客户管理和客户协作、流程和工作流管理，并允许轻松地动态确定工作的优先级。
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