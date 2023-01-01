ManagePlaces 是一个面向建筑公司的项目管理平台。基于网络的平台提供了许多功能来支持和实现轻松的项目和任务管理、文档管理、财务管理、团队协作和绩效跟踪。 ManagePlaces 专为满足建筑行业的需求而量身定制，可帮助企业集中、自动化和扩展其工作。

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