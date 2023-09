Google Drive là dịch vụ lưu trữ và đồng bộ hóa tệp được phát triển bởi Google. Ra mắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2012, Google Drive cho phép người dùng lưu trữ tệp trên máy chủ của họ, đồng bộ hóa tệp trên các thiết bị và chia sẻ tệp. Ngoài trang web, Google Drive còn cung cấp các ứng dụng có khả năng ngoại tuyến cho máy tính Windows và macOS cũng như điện thoại thông minh và máy tính bảng Android và iOS. Google Drive bao gồm Google Docs, Google Sheets và Google Slides, là một phần của bộ ứng dụng văn phòng cho phép cộng tác chỉnh sửa tài liệu, bảng tính, bản trình bày, bản vẽ, biểu mẫu, v.v. Các tệp được tạo và chỉnh sửa thông qua bộ ứng dụng văn phòng sẽ được lưu trong Google Drive. Google Drive cung cấp cho người dùng 15 gigabyte bộ nhớ miễn phí thông qua Google One. Google One cũng cung cấp 100 gigabyte, 200 gigabyte, 2 terabyte, 10 terabyte, 20 terabyte và 30 terabyte được cung cấp thông qua các gói trả phí tùy chọn. Các tệp được tải lên có thể có kích thước lên tới 5 terabyte. Người dùng có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho từng tệp và thư mục, bao gồm cả việc cho phép chia sẻ với người dùng khác hoặc đặt nội dung ở chế độ công khai. Trên trang web, người dùng có thể tìm kiếm hình ảnh bằng cách mô tả hình ảnh của nó và sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tìm các tệp cụ thể, chẳng hạn như "tìm bảng tính ngân sách của tôi từ tháng 12 năm ngoái". Trang web và ứng dụng Android cung cấp phần Sao lưu để xem thiết bị Android nào đã sao lưu dữ liệu vào dịch vụ và một ứng dụng máy tính đã được đại tu hoàn toàn được phát hành vào tháng 7 năm 2017 cho phép sao lưu các thư mục cụ thể trên máy tính của người dùng. Tính năng Truy cập nhanh có thể dự đoán một cách thông minh các tệp mà người dùng cần. Google Drive là thành phần chính của G Suite, dịch vụ đăng ký hàng tháng của Google dành cho các doanh nghiệp và tổ chức. Là một phần của các gói G Suite chọn lọc, Drive cung cấp bộ nhớ không giới hạn, báo cáo kiểm tra tệp nâng cao, các biện pháp kiểm soát quản trị nâng cao và các công cụ cộng tác tốt hơn cho các nhóm. Sau khi ra mắt dịch vụ, chính sách quyền riêng tư của Google Drive đã bị một số phương tiện truyền thông chỉ trích nặng nề. Google có một bộ thỏa thuận Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư bao gồm tất cả các dịch vụ của mình, nghĩa là ngôn ngữ trong thỏa thuận cấp cho công ty các quyền rộng rãi để sao chép, sử dụng và tạo tác phẩm phái sinh từ nội dung được lưu trữ trên Google Drive. Mặc dù các chính sách cũng xác nhận rằng người dùng vẫn giữ quyền sở hữu trí tuệ nhưng những người ủng hộ quyền riêng tư nêu lên lo ngại rằng giấy phép cấp cho Google quyền sử dụng thông tin và dữ liệu để tùy chỉnh quảng cáo và các dịch vụ khác mà Google cung cấp. Ngược lại, các thành viên truyền thông khác lưu ý rằng các thỏa thuận không tệ hơn so với các dịch vụ lưu trữ đám mây cạnh tranh, nhưng đối thủ cạnh tranh sử dụng "ngôn ngữ nghệ thuật hơn" trong các thỏa thuận và cũng tuyên bố rằng Google cần có quyền để "di chuyển". các tệp trên máy chủ của nó, lưu vào bộ nhớ đệm dữ liệu của bạn hoặc tạo hình thu nhỏ cho hình ảnh". Tính đến tháng 3 năm 2017, Google Drive có 800 triệu người dùng đang hoạt động và tính đến tháng 9 năm 2015, Google Drive đã có hơn một triệu người dùng trả tiền thuộc tổ chức. Tính đến tháng 5 năm 2017, đã có hơn hai nghìn tỷ tệp được lưu trữ trên dịch vụ.

Trang web: google.com

