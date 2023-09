Amazon Drive, trước đây gọi là Amazon Cloud Drive, là một ứng dụng lưu trữ đám mây do Amazon quản lý. Dịch vụ này cung cấp lưu trữ đám mây an toàn, sao lưu tệp, chia sẻ tệp và in ảnh. Sử dụng tài khoản Amazon, các tệp và thư mục có thể được chuyển và quản lý từ nhiều thiết bị bao gồm trình duyệt web, ứng dụng máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng. Amazon Drive cũng cho phép người dùng Hoa Kỳ đặt hàng ảnh in và sách ảnh bằng dịch vụ Amazon Prints. Ngày nay, Amazon Drive cung cấp bộ nhớ ảnh miễn phí không giới hạn với đăng ký Amazon Prime hoặc thiết bị Kindle Fire và dịch vụ lưu trữ có giới hạn phải trả phí. Ra mắt tại các quốc gia lớn bao gồm Hoa Kỳ, Canada, các quốc gia Châu Âu, Nhật Bản và Úc. Nó cũng hoạt động ở Trung Quốc và Brazil dưới dạng dịch vụ lưu trữ miễn phí có giới hạn 5 GB.

