Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «VIM Adventures» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

VIM Adventures — онлайн-гра, заснована на комбінаціях клавіш VIM. Це гра «Zelda Meets Text Editoring». Тож приходьте розважитися та навчитись VIM!

Вебсайт: vim-adventures.com

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