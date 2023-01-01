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VIM Adventures

VIM Adventures

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Вебсайт: vim-adventures.com

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VIM Adventures — онлайн-гра, заснована на комбінаціях клавіш VIM. Це гра «Zelda Meets Text Editoring». Тож приходьте розважитися та навчитись VIM!

Вебсайт: vim-adventures.com

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