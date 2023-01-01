Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Coolmath Games» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Coolmath Games – це сайт для тренувань мозку для всіх, де логіка, мислення та математика зустрічаються з розвагами та іграми. У цих іграх немає насильства, немає порожніх дій, лише багато випробувань, які змусять вас забути, що ви отримуєте розумове тренування!

Вебсайт: coolmathgames.com

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