Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Star Atlas» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Грандіозна стратегічна гра дослідження космосу, завоювання території, політичного панування тощо.

Вебсайт: staratlas.com

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