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NationStates

NationStates

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Вебсайт: nationstates.net

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NationStates — гра-симулятор нації. Створіть націю відповідно до своїх політичних ідеалів і дбайте про її людей. Або свідомо пригнічувати їх. Тобі вирішувати.

Вебсайт: nationstates.net

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