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webDiplomacy

webDiplomacy

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Вебсайт: webdiplomacy.net

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Багатокористувацька веб-реалізація популярної покрокової стратегії Diplomacy.

Вебсайт: webdiplomacy.net

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