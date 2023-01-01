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Torn

Torn

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Вебсайт: torn.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Грайте в Torn.com — найбільшу в світі текстову багатокористувацьку рольову гру на своєму робочому столі, телефоні чи планшеті.

Вебсайт: torn.com

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