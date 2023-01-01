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Offroader V5

Offroader V5

poki.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Швидкість по місту та пустелі в Offroader V5! Цей тривимірний симулятор водіння дозволяє вам їздити на автомобілях, вантажівках і автобусах. Ви можете уповільнити час, щоб виконувати приголомшливі трюки. Якщо ваш автомобіль зламався, просто відремонтуйте або замініть його!

Вебсайт: poki.com

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