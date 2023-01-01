Швидкість по місту та пустелі в Offroader V5! Цей тривимірний симулятор водіння дозволяє вам їздити на автомобілях, вантажівках і автобусах. Ви можете уповільнити час, щоб виконувати приголомшливі трюки. Якщо ваш автомобіль зламався, просто відремонтуйте або замініть його!

Вебсайт: poki.com

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