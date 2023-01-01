Top Speed 3D

Відчуйте свободу водіння гоночного автомобіля в режимі Максимальна швидкість 3D! Налаштуйте свій ідеальний автомобіль відповідно до бажаних характеристик, від кольору та дисків до підвіски, керованості та потужності. Якщо ви потрапите в аварію, нічого страшного — вирушайте в автомайстерню, щоб швидко відремонтувати та оновити свої характеристики. Тест-драйв улюблених спортивних автомобілів на карті порожніх міських вулиць. Досягайте максимальної швидкості, не турбуючись про збиття пішоходів. Потрібен курс підвищення кваліфікації? Виберіть помічника водіння, який допоможе вам почати роботу. Ви можете зберігати свою статистику на ходу, а потім повернутися пізніше, щоб пограти ще!

Вебсайт: poki.com

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