Hacker Rangers — це перша в світі повністю гейміфікована платформа для навчання знанням безпеки. Гейміфікація перетворює процес навчання ваших співробітників на приємний досвід. Таблиці лідерів, значки та ранги – це лише деякі з функцій, які Hacker Rangers пропонує вашій організації, щоб перетворити процес прийняття безпечних звичок на гру в реальному житті. Увесь навчальний контент Hacker Rangers створено на основі методології нанонавчання: короткі, цілеспрямовані та короткі уроки для ваших співробітників, щоб легко зрозуміти, як розпізнавати фішингові повідомлення, прийоми соціальної інженерії та інші кіберзагрози. Доступні анімаційні відео та відео з субтитрами, роздаткові матеріали, вікторини та багато іншого! Щойно ви приєднаєтеся до нашої команди рейнджерів, уся наша команда спеціалістів з кібербезпеки буде готова супроводжувати спеціаліста з питань безпеки вашої організації протягом усієї подорожі та надавати інформацію щодо всіх аспектів вашої програми навчання. Розкрийте безмежний потенціал гейміфікації, щоб розширити можливості своїх співробітників і зміцнити безпеку вашої організації!

Вебсайт: hackerrangers.com

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