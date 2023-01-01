Quick, Draw!

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Чи може нейронна мережа навчитися розпізнавати дудлінг? Допоможіть навчити його, додавши свої малюнки до найбільшого в світі набору даних дудлінгу, який доступний для всіх, щоб допомогти в дослідженні машинного навчання.

Вебсайт: quickdraw.withgoogle.com

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