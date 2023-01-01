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Miniclip

Miniclip

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Вебсайт: miniclip.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Miniclip — це найбільший у світі незалежний сайт онлайн-ігор із понад 600 іграми. Сайт оновлюється принаймні двічі на тиждень...тож ви можете отримати виправлення ігор, коли забажаєте.

Вебсайт: miniclip.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Miniclip». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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