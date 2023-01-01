Moto X3M — онлайн-гра про гонки на велосипедах. Мета — мчати на своєму мотоциклі через рівні з масивними рухомими перешкодами, які потрібно перестрибувати або уникати. Ви можете перекинутися в повітрі, щоб зменшити свій кінцевий час і отримати ідеальний бал. Знайте, коли зупинитися, або розбитися та відродитися. Намагайтеся проходити рівні за якомога коротший час. Moto X3M вперше була випущена як веб-флеш-гра в 2016 році. Пізніше студія розробки ігор Madpuffers портувала її як гру html5. Moto X3M — це перший випуск у серії Moto X3M, яка включає Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party і останню Moto X3M Spooky Land. Ця серія ігор також є однією з найпопулярніших ігор у нашій категорії Ігри про мотоцикли. Ось як ви граєте в Moto X3M: Moto X3M пропонує загалом 22 різні рівні. Остання гра в серії Moto X3M — Moto X3M Spooky Land. Ця гра була випущена в жовтні 2019 року. Серію Moto X3M розробила Madpuffers у 2016 році. Вони також відомі іншими іграми, окрім серії Moto X3M. Вони створили такі ігри, як Football Masters і Basketball Stars. На кожному рівні ви можете отримати щонайбільше 3 зірки. Ці зірки засновані на часі. Нижче ви знайдете найкращі поради, як покращити свій час і, можливо, перейти від 1 або 2 зірок до 3 зірок. Контролюйте свою швидкість. Іноді краще знизити швидкість, щоб швидше пройти рівень. Опануйте свої трюки та трюки. Зробіть сальто вперед і назад, щоб скоротити півсекунди свого часу. Кожне перекидання зараховується протягом 0,5 секунди, і так, вони підсумовуються. Однак деякі хитрощі можуть уповільнити вас, тому майте на увазі, що бонусний час не завжди того вартий. Ви можете отримати посилення, якщо при ударі об землю приземлитеся лише на задню шину. Чим більше вертикально, тим краще, але занадто вертикально може втратити час. Отже, спробуйте знайти ідеальний кут. Іноді невелике підсилення після того, як ви стоїте на місці, може заощадити ваш час. Утримуйте педаль газу та одночасно гальмуйте (W+S) або (стрілка вгору + стрілка вниз). Ідеальні моменти для цих прискорень – це коли вам доводиться чекати секунду, перш ніж ви зможете продовжити рівень. Таймер запускається, коли ви натискаєте клавіші W, A, D або ВГОРУ, ВНИЗ, ВПРАВО. Іноді вас кидають на початку, тому постарайтеся визначити час натискання клавіш у потрібний момент, щоб таймер запустився пізніше. Зіграйте на карті хоча б пару разів. Запам'ятайте, куди стрибнути, знизити швидкість або йти повною швидкістю. І використовуйте всі поради та підказки, згадані вище. Для деяких може знадобитися більше навичок і часу, ніж для інших. Насолоджуйтесь покращенням свого Moto X3M! Ви можете грати в Moto X3M онлайн безкоштовно на Poki. Poki — найбільший ігровий онлайн-майданчик. Щомісяця понад 30 мільйонів гравців грають онлайн на Poki. Хочете відкрити для себе більше чудових ігор? Перегляньте домашню сторінку Poki з нашими останніми іграми або почніть своє відкриття на нашій сторінці Популярні ігри.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Moto X3M». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.