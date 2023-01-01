Швидко рухайтеся на своєму мотоциклі через крижані гори в Moto X3M 4: Winter! Ця гра на мотоциклі змусить вас проїхатися мостами, зробленими з цукерок та інших солодощів. Проїдьте на мотоциклі повз сніговиків і ялинок разом з Червононосим оленем Рудольфом і Санта-Клаусом! Moto X3M Winter також називається Moto X3M 4: Winter, оскільки це четверта частина цієї успішної серії моторних ігор, яка включає Moto X3M 5 Pool Party і останню Moto X3M Spooky Land. Зберіть усі зірки, які ви можете заробити на кожному рівні, щоб покращити свій велосипед, і зрештою купіть Сани Санта-Клауса, щоб пройти рівні. Moto X3M Winter було розроблено компанією Madpuffers у грудні 2017 року. Вони є творцями цілої серії Moto X3M. Для кращих порад і трюки, перегляньте опис сторінки нашої гри Moto X3M. Тут ви дізнаєтесь, як збільшити швидкість, скоротити час тощо! Ось як ви граєте в Moto X3M Winter:

Вебсайт: poki.com

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