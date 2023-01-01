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GeoGuessr

GeoGuessr

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Вебсайт: geoguessr.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

GeoGuessr — це географічна гра, яка відправляє вас у навколосвітню подорож і перевіряє вашу здатність розпізнавати оточення.

Вебсайт: geoguessr.com

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