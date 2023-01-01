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The Secret of Tetrapylae

The Secret of Tetrapylae

poki.com

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The Secret of Tetrapylae — це класична гра «вкажи і клацни», де вас чекає таємнича пригода середньовічного міста Тетрапіли. Звертайте увагу на те, що вас оточує, і слідкуйте за сюжетом гри, щоб відкрити таємницю Тетрапілей. Але будьте обережні! Певні речі не такі, якими вони здаються, і вам може знадобитися зробити кілька кроків назад, щоб продовжити свою подорож вперед. Елементи керування: Миша - Клацніть Про творця: Таємниця Тетрапілей створена Людівором.

Вебсайт: poki.com

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