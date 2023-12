Forgotten Hill: The Wardrobe 3 — це страшне продовження The Wardrobe і The Wardrobe 2, розроблене FM Studio. Якраз напередодні Хелловіну історія переходить у ще одну хвилюючу й емоційну пригоду. Після того, як наша головна героїня та її родина отримали гарний гардероб, вони оселяються у своєму домі всі щасливі та повні надії. Однак трагічний випадок, який стався біля гардеробу, залишає нашого персонажа у відчаї та самоті. Наше завдання — досліджувати таємничі кімнати будинку, в якому знаходиться ця шафа, і розгадувати головоломки, щоб возз’єднатися з втраченою коханою людиною. У грі є буклети та інструкції про те, як спілкуватися з мертвими, тому обов’язково виконайте всі ці завдання, щоб завершити ритуал. Чи готові ви до ще однієї пригоди на Хеллоуїн, від якої мурашки по спині? Клацніть на цікаві предмети, щоб забрати їх і зберегти у своєму інвентарі. Звідти ви можете натиснути на них і використовувати їх для інших предметів або дверей у грі. Застряг? Спробуйте ? щоб побачити, чи можна отримати підказку! Forgotten Hill: The Wardrobe 3 створено FM Studio. На Poki є інші чудові ігри жахів, такі як Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer і Forgotten Hill: Surgery. Не забудьте також пограти в Pixel Volley!

Вебсайт: poki.com

