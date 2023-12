Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna — це друга частина нової глави серії Forgotten Hill. Пройдіть через музей і відкрийте для себе флору і фауну Forgotten Hill. Виконайте всі головоломки, щоб дізнатися більше про історію Forgotten Hill. Як грати: клацніть на предмети, які вас цікавлять, щоб підібрати їх і зберегти у своєму інвентарі. Звідти ви можете натиснути на них і використовувати їх для інших предметів або дверей у грі. Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna створено FM Studio. У них є інші чудові ігри жахів на Poki, такі як Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Surgery і Forgotten Hill Disillusion: The Library. Не забудьте також пограти в Pixel Volley!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.