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Seterra

Seterra

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Вебсайт: seterra.com

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Понад 400 безкоштовних карт-вікторин більш ніж 40 мовами Вивчайте географію легко! Вивчення географії не повинно бути нудним. Зробіть це легко з Seterra! За короткий час ви зможете навчитися знаходити кожну окрему країну світу на карті. Seterra включає веселі вікторини, які допоможуть вам ознайомитися з країнами, столицями, прапорами, річками, озерами та визначними геологічними особливостями.

Вебсайт: seterra.com

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