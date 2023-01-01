Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Wordle в грі в Світі. Щоденна гра - вгадай країну за зображенням на карті!

Вебсайт: worldle.teuteuf.fr

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