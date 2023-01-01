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Angry Birds Friends

Angry Birds Friends

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Вебсайт: angrybirds.com

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Змагайтеся зі світом у 26 НОВИХ рівнях Angry Birds щотижня! Або ризикніть у Star Cup, зігравши один на один з опонентами! Змагайтеся з друзями, виходьте на перше місце та піднімайтеся в таблиці лідерів, щоб стати НАЙКРАЩИМ гравцем у світі Angry Birds!

Вебсайт: angrybirds.com

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