Angry Birds Friends

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Змагайтеся зі світом у 26 НОВИХ рівнях Angry Birds щотижня! Або ризикніть у Star Cup, зігравши один на один з опонентами! Змагайтеся з друзями, виходьте на перше місце та піднімайтеся в таблиці лідерів, щоб стати НАЙКРАЩИМ гравцем у світі Angry Birds!

Вебсайт: angrybirds.com

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