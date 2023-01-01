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Феномен, створений вчителем! Мільйони дітей, батьків і вчителів відвідують ABCya.com щомісяця, граючи в понад 1 мільярд ігор на рік. Понад десять років ABCya був одним із найпопулярніших освітніх ігрових веб-сайтів K-6+ у світі!

Вебсайт: abcya.com

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