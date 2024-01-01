Чи готові ви до нового тата? Dadish 3 — це гра на платформі, у якій ви тато-редька, який відповідає за пошук ваших дітей. Підозрілий автобус відвіз ваших дітей на екскурсію, і ваші батьківські чуття підказують вам, що щось не так, і ваших дітей можуть перетворити на суп із редьки! Врятуйте своїх маленьких редисок, виплеснувшись у каналізацію, заблукавши в пустелі, подружившись і покатавшись на дельфіні, і неохоче возз’єднавшись зі своїм чужим чоловіком – не ким іншим, як Момато! Чи готові ви до найцікавішої та найскладнішої пригоди Dadish? Рух — WASD або клавіші зі стрілками. Стрибок — пробіл. Dadish 3 створив Томас К. Янг, розробник ігор із Нової Зеландії. Грайте в інші їхні ігри на Poki: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst і Super Fowlst 2

Вебсайт: poki.com

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