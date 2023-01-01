Daily Dadish — це гра на платформі, у якій ви тато-редька, який відповідає за пошук ваших дітей. Стрибайте та проходьте крізь перешкоди, щоб возз’єднатися зі своїми дітьми незалежно від ціни. Що робить цю гру такою особливою, так це те, що кожен день ви знаходитимете інший рівень, на відміну від попередніх датських ігор. На вас чекає 365 унікальних рівнів ручної роботи та багато сюрпризів. Завдяки 10 персонажам, які можна розблокувати, і фірмовому саундтреку серії вам ніколи не набридне, граючи в цю гру. Чи готові ви до татової авантюри, яка триває цілий рік? Рух — WASD або клавіші зі стрілками. Стрибок — пробіл. Daily Dadish створив Томас К. Янг, розробник ігор із Нової Зеландії. Грайте в інші ігри на Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst і Super Fowlst 2. Ви можете грати в Daily Dadish безкоштовно на Poki. У Daily Dadish можна грати на комп’ютері, телефоні та планшетах.

Вебсайт: poki.com

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