Студенти проти викладачів! Зруйнуйте школу в цій багатокористувацькій онлайн-грі як учень або вирішіть захистити її як вчитель! Запросіть своїх друзів зараз.

Вебсайт: schoolbreak.io

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