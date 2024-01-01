Wingback

Wingback

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Вебсайт: wingback.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Wingback надає інструменти та API для ціноутворення та пакетування SaaS. Ми є інфраструктурою, яка дозволяє стартапам SaaS розгортати будь-який набір функцій свого продукту з використанням будь-якої моделі ціноутворення. Це дає змогу нетехнічним командам впроваджувати зміни в ціноутворенні та упаковці, а також проводити кампанії з розвитку продукту без залучення інженерів.

Вебсайт: wingback.com

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