Subscription Billing Software - Найпопулярніші застосунки
Subscription billing software oversees the recurring billing for companies that offer subscription-based products and services. It automates the generation of invoices for different subscription plans and billing intervals. This software also handles standard and promotional offers, packages, and discounts to ensure accurate billing. While accountants use subscription billing to manage revenue, sales departments can also utilize this software to identify top-selling products and services and adjust their offerings to better meet market demands.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Pabbly
pabbly.com
Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.
Zoho Billing
zoho.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...
Braintree
braintreepayments.com
Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net підтримує обробку платежів, допомагаючи малим підприємствам приймати платежі кредитними картками та електронними чеками онлайн, особисто, через мобільні пристрої тощо.
2Checkout
2checkout.com
Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
PaySimple
paysimple.com
Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.
Invoiced
invoiced.com
Отримуйте гроші швидше, витрачайте менше часу та забезпечте кращий досвід оплати. Автоматизуйте виставлення рахунків і збори за допомогою хмари Invoiced Accounts Receivable Cloud.
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
Younium
younium.com
Younium — це універсальна платформа для ведення бізнесу з масштабованою підпискою. Він включає керування підпискою, виставлення рахунків за підписку, платежі, фінанси та інформаційні панелі підписки для компаній B2B.
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
Recurly
recurly.com
Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.
EQUP
equp.com
Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».
Togai
togai.com
Запустіть моделі ціноутворення на основі використання за допомогою надійної платформи обліку та виставлення рахунків Togai. Платіжна інфраструктура на основі використання, створена для обробки будь-якого масштабу.
Rainex
rainex.io
Rainex — це платформа з простою гнучкою функціональністю для створення підписок, виставлення рахунків і автоматизації всіх регулярних процесів виставлення рахунків.
PayWhirl
paywhirl.com
Найбільш гнучке програмне забезпечення для оплати підписки на землі. PayWhirl надає потужні віджети та інструменти, які допоможуть вам справлятися з регулярними виставленнями рахунків, як професіонал: продавайте підписки, попередні замовлення, платіжні плани та багато іншого.
Abowire
abowire.com
Не використовуйте бухгалтерське програмне забезпечення для керування своїми підписками. Зробіть це правильно з Abowire! Abowire — це німецька Abo-платформа для продажу підписок у Європі. Збільште регулярний дохід і зменшіть техніко-операційні витрати в 4 рази. Керуйте реєстрацією передплатників, пла...
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
Moesif
moesif.com
Track and grow API usage with a powerful observability and monetization platform.
BluLogix
blulogix.com
BluIQ is the only cloud-based subscription management platform purpose built for organizations with complex billing requirements who are looking to take advantage of today’s subscription revolution. BluIQ is designed to help companies with complex billing requirements deploy subscription and as-a-Se...
Billforward
app.billforward.net
Billforward is a Y-combinator subscription and recurring revenue billing platform, helping businesses sign up customers, collect recurring payments, and manage their subscriptions. Billforward supports an array of billing use cases- from the simplest to the most complex ones. Billforward strongly be...
ChargeOver
chargeover.com
ChargeOver is subscription billing software. It automates invoices, billing, payment acceptance, and dunning -- all while being flexible to fit your workflow process. ChargeOver is integrated with QuickBooks, Xero, Avalara, Zapier, and more. ChargeOver's .js, webhooks, and REST API simplify making c...
Subscript
subscript.com
It's time to wave goodbye to old school billing and analytics software! Meet Subscript: the modern, flexible way for B2B SaaS companies to automate their invoicing, revenue recognition, and analytics. Finance leaders love Subscript because it saves their teams 20+ hours per month, helps them collect...
PayRequest
payrequest.io
PayRequest — це платформа для виставлення рахунків і підписок без коду для компаній SaaS і малих і середніх підприємств. PayRequest інтегрується з платіжними шлюзами, такими як Stripe, Mollie, PayPal тощо, щоб пропонувати платіжні рішення, як-от посилання для оплати, сторінки платежів, підписки, сто...
Aria Systems
ariasystems.com
У сучасному світі на вимогу потреби ринку можуть обернутися в копійки. Aria Systems надає корпоративним компаніям швидкість і гнучкість для змін разом із нею. Хмарна платформа монетизації Aria усуває вузькі місця для виставлення рахунків, щоб компанії могли швидко запускати та розвивати свої пропози...
Upodi
upodi.com
Upodi — це провідна платформа для виставлення рахунків і керування підписками, яка автоматизує операції з ціноутворення, виставлення рахунків і виставлення рахунків для компаній SaaS і підписок. Upodi забезпечує основну системну інфраструктуру за допомогою механізму регулярних виставлення рахунків с...
Rebillia Platform
rebillia.com
Повністю настроюваний, гнучкий і масштабований механізм регулярних замовлень і підписок на рівні підприємства, який підходить для будь-якого бізнесу. Rebillia надає інструменти, необхідні для створення унікальної моделі підписки та безперебійного процесу реєстрації для клієнтів, зокрема: - Повністю ...
TrueRev
truerev.com
TrueRev — це повністю адаптивна платформа для виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. TrueRev, створений у співпраці з провідними світовими компаніями SaaS і фінансовими лідерами, допомагає компаніям керувати, відстежувати та максимізувати дохід від підписки. Інтегрований у такі ф...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar — це платформа Quote-to-cash у Нью-Йорку, яка може автоматизувати складні рахунки на основі передплати та використання, керувати дебіторською заборгованістю, надавати аналітику, налаштовувати гнучкі робочі процеси визнання доходу та автоматизувати вимірювання даних про використання. Zenskar ...
Freemius
freemius.com
Freemius — це новий стандарт у продажу програмного забезпечення, плагінів, тем, шаблонів і SaaS.
Ordergroove
ordergroove.com
Платформа підписки Ordergroove допомагає інноваційним брендам і роздрібним торговцям будувати постійні високоприбуткові відносини зі своїми клієнтами, перетворюючи одноразові покупки на повторювані транзакції. Бренди, які швидко розвиваються, як-от Dollar Shave Club, The Honest Company та OLLY, покл...
Billsby
billsby.com
Billsby – це багатофункціональна платформа регулярних платежів Saas. Billsby розроблено для того, щоб клієнти могли швидко почати роботу, часто протягом 1-2 годин. Щоб полегшити цей процес, у нас є команда доброзичливих досвідчених консультантів, які готові допомогти вашому бізнесу запрацювати. Якщо...
Maxio
maxio.com
У Maxio ми допомагаємо компаніям B2B SaaS відкрити наступний етап зростання. Наша платформа фінансових операцій розроблена для вирішення унікальних фінансових завдань B2B SaaS, включаючи виставлення рахунків, керування підписками, визнання доходів і витрат, а також показники й аналітику SaaS. Ми вва...
Certinia
certinia.com
Certinia (раніше FinancialForce) надає платформу Services-as-a-Business, яка підтримує та об’єднує всі аспекти надання послуг, від оцінки та надання послуг до управління успіхом клієнтів, фінансового планування та бухгалтерського обліку. Рішення компанії Professional Services Automation (PSA), Custo...
Wingback
wingback.com
Wingback надає інструменти та API для ціноутворення та пакетування SaaS. Ми є інфраструктурою, яка дозволяє стартапам SaaS розгортати будь-який набір функцій свого продукту з використанням будь-якої моделі ціноутворення. Це дає змогу нетехнічним командам впроваджувати зміни в ціноутворенні та упаков...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозап...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (заснована в 2006 році) є постачальником преміальних рішень для електронної комерції, розроблених для компаній, що займаються програмним забезпеченням, Saas і цифровими товарами. Ми забезпечуємо повну автоматизацію процесів управління та оптимізації онлайн-продажів за допомогою високое...
Cleeng
cleeng.com
Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників
Rev.io
rev.io
Rev.io надає складну систему виставлення рахунків як послугу (BaaS) компаніям зв’язку, постачальникам послуг бездротового зв’язку та Інтернету речей, а також постачальникам голосових і мережевих послуг. Rev.io дає клієнтам змогу керувати складними моделями виставлення рахунків за підписку з найповні...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...
Recharge
rechargepayments.com
Рішення для зростання для брендів, які першочергово підписуються. Понад 20 000 найбільш інноваційних брендів електронної комерції використовують Recharge, щоб збільшити та зберегти свою клієнтську базу.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
Прискоріть прибуток за допомогою програмного забезпечення для керування підписками. Прискорення агресивного зростання компаній із одночасним покращенням показників активації, конверсії, утримання та розширення облікових записів із більшою залученістю клієнтів.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизації виставлення рахунків і доходів для масштабування бізнесу, яка спрощує те, як компанії визначають ціни на продукти, надсилають рахунки-фактури, збирають платежі та визнають дохід. Розроблена для ринку малого та середнього бізнесу, хмарна платформа усуває обхідні шляхи вручну у...
Vindicia
vindicia.com
Vindicia, компанія Amdocs, є світовим лідером в управлінні підписками та регулярними доходами.