Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Boardfy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

World’s fastest price tracking and dynamic pricing platform Boardfy allows you to track your competitors or distributors, make automated price changes, optimize your Google Shopping campaigns and much more!

Вебсайт: boardfy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Boardfy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.