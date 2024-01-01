Ми — VOGO Voice, інноваційна група, що складається з найкращих і різноманітних умів у галузі голосових технологій, які зосереджуються на найшвидшому способі підключення Power of Voice. Ми — це майбутнє голосових додатків, які допомагають бізнесам і громадським організаціям охопити свою зростаючу аудиторію за допомогою розумної, цільової та перехресної голосової платформи. VOGO Voice підтримує Amazon і Google у створенні голосових програм і розгортанні їх у формі навичок і дій на своїх пристроях з голосовою активацією. Ми є зручною для користувачів платформою SaaS з декількома клієнтами, яка надає інформацію компаніям і спільнотам через голосові інтерфейси користувача (VUI). VOGO Voice співпрацює з глобальними компаніями, провідними постачальниками даних і технологіями для перетворення необроблених даних в інформацію для прийняття рішень на основі даних. Почніть розвивати свої навички вже сьогодні! Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше.

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Вебсайт: vogovoice.com

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