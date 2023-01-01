NASA/ADS
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NASA/ADS» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: ui.adsabs.harvard.edu
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NASA/ADS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Dimensions
dimensions.ai
PubMed
nih.gov
Sci.News
sci.news
Google Ads
ads.google.com
Pinterest Ads
ads.pinterest.com
Quanta Magazine
quantamagazine.org
TJ Intranet
tjhsst.edu
Google Search Ads 360
marketingplatform.google.com
Plane Finder
planefinder.net
Kaggle
kaggle.com
Internet Archive
archive.org
Whitepages
whitepages.com