SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) — це портал цифрової бібліотеки для дослідників у галузі астрономії та фізики, яким керує Смітсонівська астрофізична обсерваторія (SAO) за грантом NASA. ADS підтримує три бібліографічні колекції, що містять понад 15 мільйонів записів, що охоплюють публікації з астрономії та астрофізики, фізики та загальної науки, включаючи всі електронні видання arXiv. Анотації та повні тексти основних публікацій з астрономії та фізики індексуються та доступні для пошуку за допомогою нової сучасної форми пошуку ADS, а також класичної форми пошуку. Також доступна паперова форма для перегляду. Окрім підтримки свого бібліографічного корпусу, ADS відстежує цитування та використання своїх записів, щоб забезпечити розширені можливості відкриття та оцінки. Інтегрований у свої колекції, ADS надає доступ і вказівки на велику кількість зовнішніх ресурсів, включаючи електронні статті, доступні на веб-сайтах видавців, інформацію про астрономічні об’єкти, каталоги даних і набори даних, розміщені в зовнішніх архівах. Зараз у нас є посилання на понад 13,3 мільйона записів, які зберігаються нашими співробітниками. Така глибина інформації уможливила низку публікацій (рецензованих і нереферованих) у таких галузях, як бібліометрія та інформатика.

Вебсайт: ui.adsabs.harvard.edu

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