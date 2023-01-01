U.STRA ITSM

Як партнер AWS, NCP, TOAST і Azure Хмарні експерти, які накопичили ноу-хау IT+Business у різних галузях Ми надаємо консультаційні, будівельні та експлуатаційні послуги для AWS, NCP, TOAST, Azure тощо. Зокрема, на основі цього ІТ-ноу-хау AWS, NCP, TOAST, Azure тощо. У нас є сильні сторони в хмарному консультуванні та міграції.

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