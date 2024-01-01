Програмне забезпечення для аналізу поведінки відвідувачів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для аналізу поведінки відвідувачів спостерігає за діями кожного відвідувача у фізичному просторі за допомогою різних джерел даних, таких як гостьовий Wi-Fi, лічильники відвідувачів або камери, таким чином відстежуючи окремі місця. Це дає можливість фізичним закладам отримати глибше розуміння взаємодії, досвіду та мотивації відвідувачів, проливаючи світло на їхні подорожі клієнтів і загальну поведінку. Ці рішення також можна інтегрувати з соціальними мережами, платформами даних про клієнтів та іншими зовнішніми джерелами, такими як програми погоди, щоб запропонувати повне розуміння досвіду відвідувачів. Після підключення до цих потоків даних програмне забезпечення для аналізу поведінки відвідувачів надає звичайним закладам інформацію, схожу на ті платформи електронної комерції, які отримують від моніторингу відвідувачів веб-сайту. Ці інструменти представляють аналітичні інформаційні панелі для визначення частоти відвідувань окремої людини, демографічних даних і моделей відвідувачів, полегшуючи оптимізацію планування закладу та розуміння факторів, які впливають на поведінку відвідувачів. Інформаційна панель може містити теплові карти, що ілюструють концентрацію відвідувачів, і можливість сегментувати діаграми та графіки на основі конкретних демографічних критеріїв.
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