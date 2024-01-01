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Програмне забезпечення для аналізу поведінки відвідувачів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналізу поведінки відвідувачів спостерігає за діями кожного відвідувача у фізичному просторі за допомогою різних джерел даних, таких як гостьовий Wi-Fi, лічильники відвідувачів або камери, таким чином відстежуючи окремі місця. Це дає можливість фізичним закладам отримати глибше розуміння взаємодії, досвіду та мотивації відвідувачів, проливаючи світло на їхні подорожі клієнтів і загальну поведінку. Ці рішення також можна інтегрувати з соціальними мережами, платформами даних про клієнтів та іншими зовнішніми джерелами, такими як програми погоди, щоб запропонувати повне розуміння досвіду відвідувачів. Після підключення до цих потоків даних програмне забезпечення для аналізу поведінки відвідувачів надає звичайним закладам інформацію, схожу на ті платформи електронної комерції, які отримують від моніторингу відвідувачів веб-сайту. Ці інструменти представляють аналітичні інформаційні панелі для визначення частоти відвідувань окремої людини, демографічних даних і моделей відвідувачів, полегшуючи оптимізацію планування закладу та розуміння факторів, які впливають на поведінку відвідувачів. Інформаційна панель може містити теплові карти, що ілюструють концентрацію відвідувачів, і можливість сегментувати діаграми та графіки на основі конкретних демографічних критеріїв.

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Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.

Purple

Purple

purple.com

Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним керівникам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення результатів бізнесу. Його місія полягає у створенні більш релевантного світу, де бренди мають змогу охоплювати своїх спожи...

Dayta AI

Dayta AI

dayta.ai

Перетворіть свої бізнес-завдання на можливості за допомогою штучного інтелекту, який з легкістю впровадить у будь-яку частину вашого бізнесу.

VisitorAPI

VisitorAPI

visitorapi.com

Отримайте IP-адресу відвідувача веб-сайту, місцезнаходження, валюти, мови та дані про пристрій за допомогою швидкого API. Розпочніть свій безкоштовний план для розробників або план із оплатою за використання вже сьогодні.

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним керівникам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення результатів бізнесу. Його місія полягає у створенні більш релевантного світу, де бренди мають змогу охоплювати своїх спожи...

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

РЕСТОРАННА МАРКЕТИНГОВА ПЛАТФОРМА CDP для збору, очищення та централізації даних про гостей. Автоматизація маркетингу та управління репутацією на основі штучного інтелекту сприяють швидшому та ефективнішому зростанню.

Aislelabs

Aislelabs

aislelabs.com

Універсальна платформа для ідентифікації клієнтів і керування доступом (CIAM) із налаштованими формами веб-реєстрації, самообслуговуванням керування профілями, входом із соціальних мереж і повнофункціональними маркетинговими можливостями. Залучайте користувачів онлайн і офлайн із веб-сайтів, мобільн...

Raydiant

Raydiant

raydiant.com

Наше апаратне забезпечення Plug and Play та хмарний інтуїтивно зрозумілий корпоративний інтерфейс платформи (з ринком із понад 100 додатків) можна отримати з будь-якого місця за допомогою безпечного програмного забезпечення, яке може похвалитися 99,9% безвідмовної роботи та захистом від ризиків кібе...

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