Пакети соціальних мереж - Найпопулярніші застосунки
Пакети соціальних медіа — це комплексні платформи, призначені для оптимізації керування, моніторингу та аналізу різних облікових записів соціальних мереж за допомогою єдиного інтерфейсу. Вони задовольняють потреби команд маркетингу та комунікацій, надаючи інструменти для планування, публікації, залучення та аналізу дій у соціальних мережах. Пропонуючи такі функції, як автоматичне розміщення публікацій, залучення спільноти та інтегрована аналітика, ці пакети дають можливість компаніям ефективно підвищувати свою присутність у соціальних мережах. Основні функції пакетів соціальних мереж включають: 1. **Планування та публікація контенту:** користувачі можуть планувати та публікувати цифровий контент на кількох платформах соціальних мереж із централізованої інформаційної панелі. Ця функція забезпечує ефективне керування вмістом і забезпечує узгоджену передачу повідомлень у різних каналах. 2. **Залучення спільноти:** Набори соціальних мереж полегшують взаємодію з онлайн-спільнотами, дозволяючи користувачам відповідати на коментарі, повідомлення та згадки. Така взаємодія сприяє зміцненню зв’язків із аудиторією та заохочує користувачів до участі. 3. **Звіти про ефективність:** Ці пакети пропонують надійні можливості звітування для оцінки ефективності стратегій соціальних мереж. Користувачі можуть відстежувати такі ключові показники, як охоплення, залученість і коефіцієнти конверсії, щоб оцінювати ефективність своїх кампаній і приймати рішення на основі даних. 4. **Статистика аудиторії:** Набори соціальних медіа надають інформацію про демографічні показники та вподобання цільової аудиторії. Аналізуючи такі дані, як регіон, вік, стать та інтереси, компанії можуть адаптувати свій контент і стратегії націлювання, щоб краще резонувати з аудиторією. 5. **Аналіз кампанії:** Користувачі можуть аналізувати ефективність окремих публікацій і кампаній, щоб визначити тенденції, сильні сторони та області для покращення. Цей аналіз допомагає оптимізувати майбутні зусилля та максимізувати вплив ініціатив у соціальних мережах. 6. **Моніторинг згадок:** Комплекти соціальних медіа дозволяють користувачам відстежувати розмови та згадки, пов’язані з їхнім брендом або галуззю, на різних платформах соціальних мереж. Ця функція дозволяє компаніям бути в курсі громадських настроїв і своєчасно вирішувати будь-які проблеми чи можливості. Щоб розглядати для включення в категорію Social Media Suites, продукт має відповідати таким критеріям: - Надавати інструменти для планування та публікації цифрового контенту на платформах соціальних мереж. - Пропонуйте можливості для взаємодії з онлайн-спільнотами та реагування на взаємодію аудиторії. - Надавати повні функції звітності та аналітики для оцінки ефективності практик соціальних медіа. - Підтримка відстеження демографічних показників аудиторії та регіонів, щоб краще зрозуміти цільовий ринок. - Увімкніть моніторинг згадок у соціальних мережах і тенденцій, щоб бути в курсі відповідних розмов і подій. Загалом пакети соціальних медіа відіграють вирішальну роль, допомагаючи компаніям використовувати потужність соціальних медіа для створення бренду, залучення клієнтів і маркетингового успіху. Консолідуючи основні функції в одній платформі, ці пакети оптимізують робочі процеси та дають змогу командам ефективно досягати своїх цілей у соціальних мережах.
Запит на новий застосунок
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Metricool
metricool.com
Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Later
later.com
Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Loomly
loomly.com
Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.
Vista Social
vistasocial.com
Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми має...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign допоможе вам створити процвітаючу маркетингову агенцію за допомогою потужного програмного забезпечення для керування соціальними медіа, що розширюється, і п’ятизіркової підтримки, спрямованої на успіх вашого бізнесу.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
ZoomSphere
zoomsphere.com
Вибір №1 для ефективної командної роботи в управлінні соціальними мережами. Планування, соціальне слухання, спільнота та управління проектами та багато іншого.
Qurate Social
qurate.jp
Потужний, простий і легкий у використанні інструмент керування соціальними мережами, який дозволяє централізовано керувати всіма вашими соціальними мережами з однієї інформаційної панелі.
NapoleonCat
napoleoncat.com
Залучайте та підтримуйте клієнтів у соціальних мережах. Модеруйте, публікуйте, аналізуйте, розвивайтеся – за допомогою комплексної платформи керування соціальними мережами, яка об’єднує ваші команди та розплутує ваші робочі процеси.
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
Відкрийте для себе Buzzmonitor: моніторинг соціальних мереж, багатоканальний сервіс, планування публікацій, аналітика, інформаційні панелі в реальному часі, впливові особи тощо.
BrandBastion
brandbastion.com
Розвивайте свій бренд за допомогою кращих розмов. Захистіть свій бренд і створіть процвітаючу онлайн-спільноту за допомогою кращого керування розмовами в соціальних мережах.
Taggbox
taggbox.com
Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.
Reputation
reputation.com
Світ взаємодій вимагає платформи дій. Перетворіть відгуки з оглядів, лайків, списків, коментарів і кліків у свою конкурентну перевагу.
Social Elephants
socialelephants.com
Social Elephants — це платформа, яку PRO використовують для аналізу та керування соціальними медіа. Його ексклюзивні функції для управління, аналітики та аналізу конкурентів нададуть вам ресурси, необхідні для отримання максимальної користі від ваших кампаній у соціальних мережах. Усі ваші канали ...
myRosys
myrosys.com
myRosys використовує глибоке навчання, щоб забезпечити аналіз охоплення та залучення. myRosys використовує силу впливових осіб і зацікавлених сторін для автоматизації маркетингу з вуст в уста та збільшення органічного охоплення кампаній у соціальних мережах. myRosys усуває потребу у витратах на рекл...
Alerti
alerti.com
Alerti — це інтелектуальна система в режимі реального часу, яка моніторить і аналізує Інтернет, соціальні мережі та сайти оглядів ... і перетворює ці дані в знання інтелектуальним і автоматизованим способом завдяки новітнім алгоритмам штучного інтелекту. Відстежуйте та аналізуйте все, що сказано в ...
adhook
adhook.io
adhook поєднує керування соціальними мережами та цифрову рекламу в одному інструменті. Програмне забезпечення All-In-One допомагає планувати, публікувати, аналізувати та модерувати вашу діяльність. Завдяки функціям співпраці adhook допомагає компаніям розробляти ефективніші маркетингові процеси. Пу...
Quid
quid.com
Quid стоїть на передньому краї споживчого та ринкового аналізу на основі ШІ. Генеративний штучний інтелект Quid надає організаціям неперевершене цілісне розуміння контексту клієнтів. Окрім простого збору даних, Quid дозволяє організаціям бачити дані крізь призму майбутнього. Виходячи за межі аналізу...
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift — багаторазово сертифіковане програмне рішення з усіма компонентами для професійного маркетингу в соціальних мережах на корпоративному рівні. Універсальне програмне забезпечення дозволяє компаніям централізовано та ефективно керувати своєю маркетинговою діяльністю. Провідний у світі інстру...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson — це платформа для керування соціальними медіа, яка надає брендам інтелекту та швидкості, щоб залишатися попереду. За допомогою складної міжканальної інформації та інструментів робочого процесу Dash Hudson дозволяє брендам створювати вміст, який розважає, залучає та забезпечує стабільні ...
Rallio
rallio.com
Завдяки вбудованій синдикації в соціальних мережах і можливостям планування, посиленню реклами, аналітиці, управлінню репутацією тощо Rallio — це розумніший і простіший спосіб для брендів максимізувати зусилля соціального маркетингу. Технологія Rallio забезпечує повну екосистему соціальних медіа, що...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — це найпростіший спосіб збільшити трафік вашого бренду в соціальних мережах. Чи знаєте ви, що 52% споживачів більше довіряють співробітникам компанії, ніж самій компанії чи бренду? Зробіть так, щоб ваші професіонали ділилися в LinkedIn одним клацанням миші за допомогою програмного ...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
Marsello
app.marsello.com
Розумна лояльність і маркетинг для багатоканальних роздрібних торговців. Інтегруйте свої POS-програми та програми електронної комерції, щоб надати клієнтам повністю персоналізований досвід.