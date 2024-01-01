Категорії

Програмне забезпечення для створення документів Salesforce CRM - Найпопулярніші застосунки

Програми для створення документів дають змогу користувачам Salesforce CRM ефективно створювати, налаштовувати, редагувати та генерувати керовані даними документи, підвищуючи ефективність роботи та забезпечуючи послідовність бренду та корпоративного іміджу. Ці програми обслуговують різноманітні стандартні сценарії створення документів у Salesforce CRM, створюючи результати в таких форматах, як Word, Excel®, PowerPoint®, PDF або електронні листи HTML. Програми для створення документів не лише легко підтримують узгодженість бренду, але й пропонують умовне форматування. Підготовлені документи охоплюють широкий спектр функцій, включаючи пропозиції, юридичну документацію, презентації, пропозиції, контракти тощо.

Запит на новий застосунок


DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...

Formstack

Formstack

formstack.com

Допоможіть своїй організації оцифрувати й автоматизувати робочі процеси за допомогою потужних інструментів підвищення продуктивності на робочому місці. Ознайомтеся з нашими рішеннями автоматизації робочого процесу сьогодні.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності