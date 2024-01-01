Програмне забезпечення для створення документів Salesforce CRM - Найпопулярніші застосунки
Програми для створення документів дають змогу користувачам Salesforce CRM ефективно створювати, налаштовувати, редагувати та генерувати керовані даними документи, підвищуючи ефективність роботи та забезпечуючи послідовність бренду та корпоративного іміджу. Ці програми обслуговують різноманітні стандартні сценарії створення документів у Salesforce CRM, створюючи результати в таких форматах, як Word, Excel®, PowerPoint®, PDF або електронні листи HTML. Програми для створення документів не лише легко підтримують узгодженість бренду, але й пропонують умовне форматування. Підготовлені документи охоплюють широкий спектр функцій, включаючи пропозиції, юридичну документацію, презентації, пропозиції, контракти тощо.
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DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...
Formstack
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Concord
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DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.